Узбекистан: выборы в эпоху перестройки | Новости
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Узбекистан: выборы в эпоху перестройки | Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 20 декабря:

  • Что известно о стрельбе в здании ФСБ
  • Минск протестует против интеграции с Россией
  • Вдова убитого критика Лукашенко о признаниях сотрудника СОБРа
  • Куда идет Узбекистан
  • Как в израильском футбольном клубе победили расизм
  • Австралия продолжает гореть
  • 20 декабря 2019
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