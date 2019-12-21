Протесты в Минске против интеграции
"Я против той политики, которую проводит Кремль", - говорит участница митинга в Минске против интеграции с Россией.
Кремль настаивает на углублении интеграции с соседним государством на основе союзного договора 1999 года, в котором предусмотрено среди прочего создание единой валюты. Беларусь считает, что интеграция в том виде, в котором ее представляет российская сторона, ограничивает белорусский суверенитет.
Лукашенко ранее говорил, что Беларусь никогда " не собирались и не собирается входить в состав любого государства, даже братской России.
На акции побывала корреспондент Би-би-си Татьяна Януцевич.
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21 декабря 2019
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