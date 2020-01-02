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Геймер как профессия. Почему американские университеты платят любителям видеоигр?
Университет Гаррисберга в Пенсильвании оплачивает обучение и предлагает стипендии геймерам. Университет собирается тратить на это $2 млн в год.
Рядом с университетом в Филадельфии строится новый стадион для киберспортивных состязаний.
Пока это в основном мужской вид спорта, но скоро это может измениться. В 2020 году, как ожидается, более 150 колледжей и университетов США откроют киберспортивные направления.
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2 января 2020
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