Юмор от Путина 2019: панель, бабушка, евреи и другие шутки президента
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Юмор от Путина 2019: панель, бабушка, евреи и другие шутки президента

Владимир Путин в своих публичных выступлениях часто рассказывает анекдоты или шутит.

Нередко его фразы становятся крылатыми.

Русская служба Би-би-си собрала самые колоритные высказывания российского лидера за 2019 год.

  • 25 декабря 2019
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