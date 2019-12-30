Пожары в Австралии: как и кто спасает животных?
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Пожары в Австралии: как и кто спасает животных?

Лесные пожары в Австралии не утихают с сентября. Жертвами стихии стали не менее 10 человек. По оценкам некоторых экспертов, в огне погибли около 480 миллионов животных.

Почти во всех австралийских штатах установилась рекордная жара - температура понимается выше 40 градусов по Цельсию.

  • 30 декабря 2019
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