Как снимок гей-пары из Петербурга стал фотографией года World Press Photo
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Как снимок гей-пары из Петербурга стал фотографией года World Press Photo

"Если раньше для меня эта фотография была глубокой любовью, страстью, то сейчас это больше оплакивание", - рассказывает Джон.

В 2015 году фотография гей пары из Петербурга стала снимком года World Press Photo.

Русская служба Би-би-си поговорила с одним из героев снимка о судьбе Алекса и Джона, уличном активизме и гомофобии в России.

  • 23 декабря 2019
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