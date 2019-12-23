Как снимок гей-пары из Петербурга стал фотографией года World Press Photo

Первый корреспондент Би-би-си по ЛГБТ: о религии, России и каминг-ауте

У Би-би-си появился первый корреспондент по вопросам ЛГБТ. Зачем он нужен? Как соблюдать баланс в религиозных вопросах? Каким был его собственный каминг-аут? Об этом корреспондент Русской службы Бен Тавенер спросил у Бена Ханта.