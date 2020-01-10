Удар ракеты по украинскому самолету? Видео
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Удар ракеты по украинскому самолету? Видео

В сети появилось видео предполагаемого удара ракеты по украинскому самолету. Газета New York Times утверждает, что видео было снято в пригороде иранской столицы Тегерана и что на нем видно, как ракета попадает в "Боинг" компании "МАУ", выполнявший рейс PS752 в Киев.

Другое видео, появившееся в интернете, предположительно показывает момент, когда горящий самолет падает на землю.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту лайнера.

Премьер-министры Канады и Британии утверждают, что есть свидетельства того, что "Боинг" был сбит иранской ракетой.

Иран эти обвинения отвергает.

  • 10 января 2020
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