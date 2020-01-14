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"Рабыня Изаура" встречается со своими украинскими тезками
Как жить, если родители назвали вас в честь персонажа любимого сериала?
Бразильский телесериал "Рабыня Изаура" впервые вышел в эфир советского ТВ более 30 лет назад. С тех пор девочки, которых родители назвали в честь его главной героини, выросли. Русская служба Би-би-си организовала им встречу с "настоящей" Изаурой - актрисой Луселией Сантос. Она рассказала им о съемках сериала, своих бьюти-секретах и впечетлениях от Украины.
Проект Оксаны Кундиренко.
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14 января 2020
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