От Тбилиси до Каракаса: рекордное количество протестующих в 2019 году
Media playback is unsupported on your device
Видео

От Тбилиси до Каракаса: как и где протестовали в 2019 году?

В 2019 году в мире прошло рекордное количество акций протеста, подсчитали Guardian и Economist. Миллионы людей выходили на улицы, чтобы выступить против неравенства, коррупции, а также выразить обеспокоенность по поводу изменения климата.

Некоторые из протестов достигли цели, но не все.

Одни протесты были мирными, другие заканчивались насилием, где полиция жестоко подавляла демонстрации.

Русская служба Би-би-си вспомнила самые масштабные акции протеста в мире в 2019 году.

  • 31 декабря 2019
Go to next video: Протесты в Минске против интеграции