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От Тбилиси до Каракаса: как и где протестовали в 2019 году?
В 2019 году в мире прошло рекордное количество акций протеста, подсчитали Guardian и Economist. Миллионы людей выходили на улицы, чтобы выступить против неравенства, коррупции, а также выразить обеспокоенность по поводу изменения климата.
Некоторые из протестов достигли цели, но не все.
Одни протесты были мирными, другие заканчивались насилием, где полиция жестоко подавляла демонстрации.
Русская служба Би-би-си вспомнила самые масштабные акции протеста в мире в 2019 году.
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31 декабря 2019
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