Протест 2011 года: что пошло не так?

"Не думал, что впишусь за Егора Жукова": как студенты боролись против "московского дела". Документальный фильм Би-би-си

Студенты объединились в защиту однокурсников, арестованных после митинга 27 июля. Вот как кампания выглядела изнутри, и что об этом думали в руководстве вузов.