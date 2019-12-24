Протест 2011 года: что пошло не так?
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Протест 2011 года: что пошло не так?

"Вы нас даже не представляете". Этими словами люди обращались к власти зимой 2011-2012 годов.

После выборов в Госдуму и перед выборами президента политики, активисты и обычные граждане требовали честных выборов.

Зимний массовый протест постепенно сошел на нет, а некоторые из тех, кто выступал со сцены на проспекте Сахарова, в итоге по разным причинам покинули Россию. Многие остались.

Русская служба Би-би-си вспомнила события тех лет и пообщалась и с теми, кто уехал, и с теми, кто остался.

  • 24 декабря 2019
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