Жизнь после смерти: как удалось оживить 7 детей
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Жизнь после смерти: как в Дании удалось оживить семерых детей

В 2011 году в Дании обычная школьная поездка закончилась катастрофой.

Группа детей упала в ледяную воду фьорда. Их сердца не бились в течение нескольких часов. Но детей удалось вернуть к жизни.

Выжившие вспоминают свою историю.

  • 4 января 2020
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