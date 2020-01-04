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Жизнь после смерти: как в Дании удалось оживить семерых детей
В 2011 году в Дании обычная школьная поездка закончилась катастрофой.
Группа детей упала в ледяную воду фьорда. Их сердца не бились в течение нескольких часов. Но детей удалось вернуть к жизни.
Выжившие вспоминают свою историю.
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4 января 2020
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