Как изгнать из себя "Оливье"
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Как изгнать из себя "Оливье"? Новогодние калории в спортивном эквиваленте

Самое популярное блюдо в новогоднюю ночь у россиян - салат "Оливье", следует из опроса ВЦИОМ. В тройке лидеров - мандарины и салат "Селедка под шубой". Отрицать популярность этих блюд сложно. А сколько потребуется минут или часов занятий спортом, чтобы растрясти все, что удалось съесть в новогоднюю ночь?

Русская служба Би-би-си подсчитала, как скинуть набранные за новогодним столом калории.

В подсчетахпомогала Мария Кардакова, RNutr, нутрициолог British Association For Nutrition.

  • 2 января 2020
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