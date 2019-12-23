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"Хотите гудок?" Путин проехался на поезде по Крымскому мосту
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, связывающему Краснодарский край с аннексированным Крымом.
Старт движению первого поезда из Керчи в Тамань Путин дал из кабины машиниста. Поездка по мосту заняла примерно 15 минут.
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23 декабря 2019
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