"Хотите гудок?" Путин проехался на поезде по Крымскому мосту
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"Хотите гудок?" Путин проехался на поезде по Крымскому мосту

Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту, связывающему Краснодарский край с аннексированным Крымом.

Старт движению первого поезда из Керчи в Тамань Путин дал из кабины машиниста. Поездка по мосту заняла примерно 15 минут.

  • 23 декабря 2019
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