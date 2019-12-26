Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Премьера фильма "Союз спасения": Якубович, Собчак и Жаров о декабристах
26 декабря в прокат вышел фильм Андрея Кравчука "Союз спасения", посвященный восстанию декабристов. Блокбастер от продюсеров "Адмирала" и "Викинга" создавали при участии Первого канала. Режиссер фильма заявил, что не хотел давать оценку историческим событиям.
Русская служба Би-би-си побывала на московской премьере в кинотеатре "Октябрь" и узнала, стоит ли проводить исторические параллели между событиями фильма и современной Россией, чему эта история может научить молодежь и кто разбудил Александра Герцена.
-
26 декабря 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне