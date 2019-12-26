Декабристы в "Октябре". Как прошла премьера фильма "Союз спасения"
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Премьера фильма "Союз спасения": Якубович, Собчак и Жаров о декабристах

26 декабря в прокат вышел фильм Андрея Кравчука "Союз спасения", посвященный восстанию декабристов. Блокбастер от продюсеров "Адмирала" и "Викинга" создавали при участии Первого канала. Режиссер фильма заявил, что не хотел давать оценку историческим событиям.

Русская служба Би-би-си побывала на московской премьере в кинотеатре "Октябрь" и узнала, стоит ли проводить исторические параллели между событиями фильма и современной Россией, чему эта история может научить молодежь и кто разбудил Александра Герцена.

  • 26 декабря 2019
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