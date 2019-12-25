“Я просто хочу тазик крабового салата и плакать”. Иностранцы и российский Новый год в спецвыпуске "Хэппи Рашн"

"Ирония судьбы", смерть от оливье и Снегурочка в новогоднем выпуске "Хэппи Рашн"
"Я просто хочу тазик крабового салата и плакать". В праздничном выпуске Хэппи Рашн мы заставили иностранцев пережить российский Новый год во всех его красках. Им предстоит понять, как Надя могла полюбить пьяного мужчину, ворвавшегося к ней домой, и расстаться ради него с Ипполитом, почему главное праздничное блюдо - это салат, и чем Снегурочка отличается от эльфов.
В шоу "Хэппи Рашн" две команды британцев борются друг с другом, пытаясь понять смысл российских мемов и знакомых каждому из нас бытовых предметов.
Получится ли у них?
Автор - Злата Онуфриева, дизайнер - Денис Королев, продюсер - Аня Дородейко
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25 декабря 2019
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