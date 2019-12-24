Очень срочный призыв. Как сотрудник ФБК оказался на Новой Земле | ТВ Новости
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Как сотрудник ФБК оказался на Новой Земле? | ТВ Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 24 декабря:

  • Руководитель штаба Навального Леонид Волков - о том, где находится Руслан Шаведдинов
  • "Московское дело": Самариддина Раджабова освободили в зале суда
  • Протесты 2011-12 годов: Что пошло не так?
  • Домашний арест по закону о нежелательных организациях: что происходит с Анастаcией Шевченко
  • Назойливый и громкий: Том Хэнкс о себе
  • 24 декабря 2019
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