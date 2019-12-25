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Каким был 2019 год для британской королевской семьи | ТВ Новости
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 25 декабря:
- Не самый удачный год. Каким был 2019 для британской королевской семьи
- Как празднут Рождество в мире
- 40 лет назад Советский Союз ввел войска в Афганистан
- Почему родители отправляют детей через мексикано-американскую границу
- Рождественская доставка. Работа почтальона в Северном Уэльсе
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25 декабря 2019
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