Неудачный год. Каким был 2019 для британской королевской семьи | ТВ Новости
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Каким был 2019 год для британской королевской семьи | ТВ Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 25 декабря:

  • Не самый удачный год. Каким был 2019 для британской королевской семьи
  • Как празднут Рождество в мире
  • 40 лет назад Советский Союз ввел войска в Афганистан
  • Почему родители отправляют детей через мексикано-американскую границу
  • Рождественская доставка. Работа почтальона в Северном Уэльсе
  • 25 декабря 2019
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