Гуцериев, Сечин и другие — о мечтах, надеждах и отчаянии российского бизнеса
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Гуцериев, Сечин и другие - о мечтах, надеждах и отчаянии российского бизнеса

25 декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому чаще всего россияне мечтают о здоровье, улучшении жилищных условий и путешествиях.

В тот же день появилась и такая новость: тема для сочинения "Надежда и отчаяние" стала самой популярной среди одиннадцатиклассников.

А что насчет "непростых россиян"? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов в среду сходил на ежегодную встречу Владимира Путина с бизнесом и спросил о мечтах, надеждах и отчаянии крупнейших предпринимателей России.

  • 26 декабря 2019
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