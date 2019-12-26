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Гуцериев, Сечин и другие - о мечтах, надеждах и отчаянии российского бизнеса
25 декабря ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому чаще всего россияне мечтают о здоровье, улучшении жилищных условий и путешествиях.
В тот же день появилась и такая новость: тема для сочинения "Надежда и отчаяние" стала самой популярной среди одиннадцатиклассников.
А что насчет "непростых россиян"? Корреспондент Би-би-си Петр Козлов в среду сходил на ежегодную встречу Владимира Путина с бизнесом и спросил о мечтах, надеждах и отчаянии крупнейших предпринимателей России.
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26 декабря 2019
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