Видео с места крушения самолета в Казахстане
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Видео с места крушения самолета в Казахстане

В Казахстане при взлете разбился самолет авиакомпании Bek Avia. На борту были сто человек: 95 пассажиров и пятеро членов экипажа.

Погибли как минимум 12 человек. В аэропорту Алма-Аты, откуда самолет летел в столицу страны Нур-Султан, сообщают, что как минимум 60 человек выжили.

  • 27 декабря 2019
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