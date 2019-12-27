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Видео
Видео с места крушения самолета в Казахстане
В Казахстане при взлете разбился самолет авиакомпании Bek Avia. На борту были сто человек: 95 пассажиров и пятеро членов экипажа.
Погибли как минимум 12 человек. В аэропорту Алма-Аты, откуда самолет летел в столицу страны Нур-Султан, сообщают, что как минимум 60 человек выжили.
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27 декабря 2019
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