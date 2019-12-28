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"Да что вы знаете о России!" Звезды YouTube отвечают на каверзные вопросы о 2010-х
Завтра, 31 декабря, закончится не только 2019 год, но и целое десятилетие. За это время в России и мире произошло так много всего, что запомнить все физически невозможно. Но были и такие вещи, которые при всем желании не удастся забыть. Или нет?
Русская служба Би-би-си подготовила каверзные вопросы о 2010-х и задала их звездам YouTube - участнику "Реутов ТВ" и ведущему шоу Comment Out Владимиру Маркони, ведущей YouTube-канала Smetana TV Жене Гришечкиной, стендаперу Денису Чужому и музыканту Шарлоту.
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28 декабря 2019
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