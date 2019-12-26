В ФБК пришли в четвертый раз. Зачем? | ТВ Новости
Media playback is unsupported on your device
Видео

В ФБК пришли в четвертый раз. Зачем? | ТВ Новости

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 26 декабря:

  • Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией
  • О чем мечтают обычные и самые богатые россияне
  • Кого разбудил Герцен: в Москве прошла премьера фильма о декабристах
  • Дело всей жизни: кто придумывает елочные игрушки
  • 26 декабря 2019
Go to next video: Гуцериев, Сечин и другие - о мечтах, надеждах и отчаянии российского бизнеса