Русский хамон и пармезан: иностранцы тестируют импортозамещение
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Русский хамон и бри: иностранцы тестируют импортозамещение

Россия уже пять лет живет в продуктовом эмбарго. Власти ввели его в 2014 году в ответ на западные санкции. Научились ли в стране делать отечественные хамон, бри, пармезан, камамбер, чеддер и прошутто?

Русская служба Би-би-си попросила англичан, французов, испанцев и итальянцев протестировать продукты российского импортозамещения из обычных магазинов. Вот что вышло.

  • 31 декабря 2019
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