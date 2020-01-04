Спецвыпуск подкаста "Что это было". Что мы помним о забытой войне с Финляндией?
80 лет назад Советский Союз вступил в войну с Финляндией. Эта война - которую в Финляндии называют "Зимней" - была недолгой, но крайне кровопролитной. В результате обе стороны потеряли десятки тысяч человек убитыми, а Финляндия - ещё и часть территории.
Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева обнаружила, что та война имеет непосредственное отношение к ее собственной семье, и отправилась в Финляндию, чтобы встретиться с ветераном Марти Мякиненом.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
-
4 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне