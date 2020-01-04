Видео

80 лет назад Советский Союз вступил в войну с Финляндией. Эта война - которую в Финляндии называют "Зимней" - была недолгой, но крайне кровопролитной. В результате обе стороны потеряли десятки тысяч человек убитыми, а Финляндия - ещё и часть территории.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Мария Киселева обнаружила, что та война имеет непосредственное отношение к ее собственной семье, и отправилась в Финляндию, чтобы встретиться с ветераном Марти Мякиненом.

Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.