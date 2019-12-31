Фейерверки 2020
Media playback is unsupported on your device
Видео

Фейерверки-2020. Новый год встречают красочными шоу

Новый год одними из первых на Земле встретили в Новой Зеландии и Австралии. Шоу в Сиднее считается одним из самых красочных в мире.

В этом году сотни тысяч автралийцев подпиали петицию за отмену фейерверков из-за лесных пожаров, охвативших страну.

Но власти отменять шоу не стали.

  • 31 декабря 2019
Go to next video: "Да что вы знаете о России!" Звезды YouTube отвечают на каверзные вопросы о 2010-х