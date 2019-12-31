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Видео
Фейерверки-2020. Новый год встречают красочными шоу
Новый год одними из первых на Земле встретили в Новой Зеландии и Австралии. Шоу в Сиднее считается одним из самых красочных в мире.
В этом году сотни тысяч автралийцев подпиали петицию за отмену фейерверков из-за лесных пожаров, охвативших страну.
Но власти отменять шоу не стали.
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31 декабря 2019
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