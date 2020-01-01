Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Лондон: фейерверки в честь Нового года
Около 12 тысяч фейерверков было запущено в столице Британии по случаю Нового года.
Чтобы увидеть салют как можно ближе, жители Лондона и туристы купили 100 тысяч билетов.
По случаю Нового года в Лондоне снова пробил колокол Биг-Бена, весь прошлый год он не звонил из-за реставрационных работ.
-
1 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне