New Year: London welcomes 2020
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Лондон: фейерверки в честь Нового года

Около 12 тысяч фейерверков было запущено в столице Британии по случаю Нового года.

Чтобы увидеть салют как можно ближе, жители Лондона и туристы купили 100 тысяч билетов.

По случаю Нового года в Лондоне снова пробил колокол Биг-Бена, весь прошлый год он не звонил из-за реставрационных работ.

  • 1 января 2020
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