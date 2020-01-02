Жители Австралии о лесных пожарах: "Люди взвинчены до предела"
Media playback is unsupported on your device
Видео

Жители Австралии о лесных пожарах: "Люди взвинчены до предела"

Лесные пожары в Австралии продолжают распространяться. В штате Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайной ситуации.

Число жертв за минувшую неделю резко возросло - до 18 человек. Еще не менее 17 числятся пропавшими без вести.

Дым от пожаров добрался до Новой Зеландии. На ледниках на Южном острове осел пепел.

  • 2 января 2020
Go to next video: Пожары в Австралии: как и кто спасает животных?