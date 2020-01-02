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Жители Австралии о лесных пожарах: "Люди взвинчены до предела"
Лесные пожары в Австралии продолжают распространяться. В штате Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайной ситуации.
Число жертв за минувшую неделю резко возросло - до 18 человек. Еще не менее 17 числятся пропавшими без вести.
Дым от пожаров добрался до Новой Зеландии. На ледниках на Южном острове осел пепел.
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2 января 2020
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