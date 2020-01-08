В Тегеране разбился самолет украинских авиалиний
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Видео: под Тегераном разбился украинский "Боинг"

Самолет компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение в Иране.

Boing 737-800 выполнял рейс из Тегерана в Киев и потерпел крушение вскоре после взлета.

На борту находились граждане Украины, Ирана, Канады, Германии, Британии, Швеции и Афганистана.

Сообщается, что все члены экипажа и пассажиры погибли.

  • 8 января 2020
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