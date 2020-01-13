Гром и молния! Извержение вулкана Тааль - таймлапс
На Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль.
Тааль считается "сложным", потому что у вулкана несколько каналов извержения (кратеров). Помимо основного, на склонах есть еще несколько кратеров, и их расположение со временем меняется.
Вулкан Тааль находится в 70 км к югу от Манилы, столицы Филиппин. Власти предупредили, что от его активности могут пострадать 450 тысяч человек.
Ранее вулкан выпустил огромный столб пепла высотой 1 км. Тогда из потенциально опасной территории были эвакуированы 8000 человек, была приостановлена работа аэропорта Манилы.
Коварный и очень опасный. Вулкан Тааль начал выбрасывать лаву
Тааль - второй по активности вулкан на Филиппинах. За последние 450 лет он извергался 34 раза.
Последнее извержение было в 1977 году и продолжалось несколько месяцев.
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13 января 2020