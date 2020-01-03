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Дроны вместо фейерверков. Китайцы придумали экологичное новогоднее шоу
В Шанхае нашли более экологичную альтернативу новогодним салютам. Небо над городом осветили две тысячи беспилотников.
Накануне 2020 года дискуссия о вреде новогодних салютов усилилась.
Жители Австралии протестовали против традиционного шоу фейерверков в Сиднее из-за лесных пожаров. Они требовали не загрязнять воздух дополнительно, а деньги предлагали отправить на борьбу со стихией. Но власти от идеи не отказались.
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3 января 2020
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