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Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?
США убили иранского генерала Касем Сулеймани. Авиудар был нанесен по его машине в аэропорту Багдада. Приказ отдал лично президент Дональд Трамп.
Иран пообещал жестоко отомстить Вашингтону.
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Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Почему его называли серым кардиналом внешней политики Ирана и зачем он приезжал в Россию - в видео Русской службы Би-би-си.
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3 января 2020
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