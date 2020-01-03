Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?
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Убийство Касема Сулеймани: кем был генерал и какие последствия может иметь его смерть?

США убили иранского генерала Касем Сулеймани. Авиудар был нанесен по его машине в аэропорту Багдада. Приказ отдал лично президент Дональд Трамп.

Иран пообещал жестоко отомстить Вашингтону.

Сулеймани командовал элитным спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции. Почему его называли серым кардиналом внешней политики Ирана и зачем он приезжал в Россию - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 3 января 2020
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