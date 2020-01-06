Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Касем Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала
В Иране сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы проститься с генералом Касемом Сулеймани.
Главный военный стратег страны был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара ВВС США.
Генерал, убедивший Путина прийти в Сирию. Кем был Касем Сулеймани?
Молитвы на траурной церемонии в Тегеране возглавил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Рядом с гробом стоял и президент Ирана Хасан Роухани.
Похороны состоятся 7 января в Кермане - родном городе Сулеймани.
-
6 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне