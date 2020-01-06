Касем Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала
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Касем Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала

В Иране сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы проститься с генералом Касемом Сулеймани.

Главный военный стратег страны был убит 3 января в Багдаде в результате авиаудара ВВС США.

Генерал, убедивший Путина прийти в Сирию. Кем был Касем Сулеймани?

Молитвы на траурной церемонии в Тегеране возглавил верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи. Рядом с гробом стоял и президент Ирана Хасан Роухани.

Похороны состоятся 7 января в Кермане - родном городе Сулеймани.

  • 6 января 2020
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