Австралия в огне
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Австралия в огне. Видео

В Австралии с сентября бушуют пожары. Погибло минимум 24 человека и почти полмиллиарда животных. Съемочная группа Би-би-си побывала на территориях, пострадавших от огня.

  • 7 января 2020
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