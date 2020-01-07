На чем попался студент, который изнасиловал как минимум 190 мужчин
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Рейнар Синага, изнасиловавший как минимум 190 мужчин, осужден пожизненно

Рейнар Синага, изнасиловавший как минимум 190 мужчин, осужден пожизненно.

Днем 36-летний житель Манчестера учился и ходил в церковь, а ночью охотился на выходящих из баров и клубов пьяных мужчин.

Он заманивал их к себе домой и предлагал выпить по рюмке. Рейнар подмешивал в напиток жертвы наркотическое вещество, а затем насиловал.

Судья заявила, что Синага "всегда будет представлять опасность для общества".

  • 7 января 2020
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