На чем попался студент, который изнасиловал как минимум 190 мужчин

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Рейнар Синага, изнасиловавший как минимум 190 мужчин, осужден пожизненно
Рейнар Синага, изнасиловавший как минимум 190 мужчин, осужден пожизненно.
Днем 36-летний житель Манчестера учился и ходил в церковь, а ночью охотился на выходящих из баров и клубов пьяных мужчин.
Он заманивал их к себе домой и предлагал выпить по рюмке. Рейнар подмешивал в напиток жертвы наркотическое вещество, а затем насиловал.
Судья заявила, что Синага "всегда будет представлять опасность для общества".
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7 января 2020
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