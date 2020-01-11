История корейской бабушки: в YouTube от Альцгеймера

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У 70-летней Пак Мак Рэ врачи обнаружили признаки болезни Альцгеймера. Они посоветовали ее внучке проводить с бабушкой больше времени, что она и сделала.

И очень скоро оказалось, что любительские видео из поездок с бабушкой, выложенные в YouTube, пользуются огромной популярностью.