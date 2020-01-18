Мексика: как волонтеры меняют жизнь детей, родившихся в тюрьме

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Для детей, родившихся в тюрьме, внешнего мира почти не существует. Они не знают, что такое собака, машина или самолет.

Они лишены простых вещей, которые нам кажутся само собой разумеющимися. Волонтеры помогают таким детям увидеть окружающий мир и делают их жизнь в тюрьме немного счастливее.