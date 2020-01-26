Зачем японцы берут семьи напрокат
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Зачем японцы берут семьи напрокат

В Японии существует много компаний, дающих семьи напрокат. Владельцы таких компаний считают, что делают людей счастливее.

И те, кто потерял близких или просто отдалился от них, тоже считают, что семья напрокат делает их счастливее. В доме снова смеются и ужинают за большим столом.

  • 26 января 2020
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