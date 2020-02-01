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Видео
Опасно, спонтанно, круто: что такое сайдшоу?
Сайдшоу – это уличные соревнования в мастерстве вождения.
Его родина – Окленд, но власти считают сайдшоу злом. А те, кто с детства увлечен выписыванием кругов на асфальте говорят, что сайдшоу вечно, нужно только отвести для него безопасное место.
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1 февраля 2020
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