Опасно, спонтанно, круто: что такое сайдшоу?
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Опасно, спонтанно, круто: что такое сайдшоу?

Сайдшоу – это уличные соревнования в мастерстве вождения.

Его родина – Окленд, но власти считают сайдшоу злом. А те, кто с детства увлечен выписыванием кругов на асфальте говорят, что сайдшоу вечно, нужно только отвести для него безопасное место.

  • 1 февраля 2020
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