Байкеры Ливана
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Леди Харлей: необычное братство ливанских байкеров

В некоторых странах принято считать, что байкеры – практически банда со всеми вытекающими: это и криминал, и наркотики, и недоверие властей.

Но в Ливане все совсем не так. Здесь байкеры – это братство.

Или сестринство. В Ливане есть и женский байкерский клуб. Эти девушки считают, что в стране, где сосуществуют 16 религий и 12 политических партий, байкерство их только объединяет.

  • 9 февраля 2020
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