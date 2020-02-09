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Леди Харлей: необычное братство ливанских байкеров
В некоторых странах принято считать, что байкеры – практически банда со всеми вытекающими: это и криминал, и наркотики, и недоверие властей.
Но в Ливане все совсем не так. Здесь байкеры – это братство.
Или сестринство. В Ливане есть и женский байкерский клуб. Эти девушки считают, что в стране, где сосуществуют 16 религий и 12 политических партий, байкерство их только объединяет.
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9 февраля 2020
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