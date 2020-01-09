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Видео
Штурм администрации президента Абхазии. Видео
Днем 9 января около пятисот человек ворвались в администрацию президента Абхазии в Сухуми.
Ранее Верховный суд Абхазии отложил на неопределенный срок рассмотрение иска оппозиции об итогах второго тура президентских выборов. Признать их незаконными требуют девять партий.
В администрации президента протесты назвали госпереворотом.
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9 января 2020
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