В Сухуми оппозиция штурмует администрацию президента Абхазии
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Штурм администрации президента Абхазии. Видео

Днем 9 января около пятисот человек ворвались в администрацию президента Абхазии в Сухуми.

Ранее Верховный суд Абхазии отложил на неопределенный срок рассмотрение иска оппозиции об итогах второго тура президентских выборов. Признать их незаконными требуют девять партий.

В администрации президента протесты назвали госпереворотом.

  • 9 января 2020
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