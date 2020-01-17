Мемы, протесты и селфи в лифте: чем запомнится Медведев на посту премьера

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Дмитрий Медведев занимал пост премьер-министра России почти восемь лет — дольше, чем все его предшественники в истории современной России. За это время он не только он принял немало важных решений, но и дал множество поводов для шуток.

Пенсионная реформа, селфи в лифте, многотысячные протесты, "руссиано" и чем еще запомнится премьерство Медведва, смотрите в видео Русской службы Би-би-си.