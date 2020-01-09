"Мегсит": можно ли покинуть монархию?
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Меган и Гарри: можно ли покинуть монархию

Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что они перестанут быть "старшими членами" британской королевской семьи.

Они также сообщили, что намерены стать финансово независимыми и жить на две страны – в Британии и Канаде.

Но их заявление разочаровало королеву и других членов королевской семьи, с которыми чета не посоветовалась. Мнения британской публики разделились.

Как они будут зарабатывать, будут ли появляться перед прессой и что значит реакция Букингемского дворца - объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.

  • 9 января 2020
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