"Мегсит": можно ли покинуть монархию?

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Меган и Гарри: можно ли покинуть монархию
Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что они перестанут быть "старшими членами" британской королевской семьи.
Они также сообщили, что намерены стать финансово независимыми и жить на две страны – в Британии и Канаде.
Но их заявление разочаровало королеву и других членов королевской семьи, с которыми чета не посоветовалась. Мнения британской публики разделились.
Как они будут зарабатывать, будут ли появляться перед прессой и что значит реакция Букингемского дворца - объясняет корреспондент Русской службы Би-би-си Бен Тавенер.
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9 января 2020
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