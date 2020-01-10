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В Новой Зеландии изобрели электровелосипед для водных прогулок
Новозеландская компания Manta 5 пригласила корреспондента Би-би-си испытать новое изобретение - водный электровелосипед.
Педали приводят в движение электромотор с пропеллером. Подводные крылья поднимают аппарат над поверхностью воды, и он плывет вперед.
Новички постоянно теряют равновесие и падают. Чтобы этого избежать, когда теряешь баланс, надо поворачивать руль в сторону наклона велосипеда, а корпус наклонять в противоположную.
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10 января 2020
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