Водный велосипед на электричестве: удержать равновесие непросто
Media playback is unsupported on your device
Видео

В Новой Зеландии изобрели электровелосипед для водных прогулок

Новозеландская компания Manta 5 пригласила корреспондента Би-би-си испытать новое изобретение - водный электровелосипед.

Педали приводят в движение электромотор с пропеллером. Подводные крылья поднимают аппарат над поверхностью воды, и он плывет вперед.

Новички постоянно теряют равновесие и падают. Чтобы этого избежать, когда теряешь баланс, надо поворачивать руль в сторону наклона велосипеда, а корпус наклонять в противоположную.

  • 10 января 2020
Go to next video: Удар ракеты по украинскому самолету? Видео