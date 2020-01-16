Аномально холодные зимы: в Гималаях гибнут яки

Видео

Сотни яков погибли от голода в индийских Гималаях во время аномально холодной и снежной зимы прошлого года. В Индии осталось всего 76 тысяч этих редких животных.

Яки – неотъемлемая часть не только экономики, но и культуры северо-восточной Индии. Как пастухи и чиновники стараются уберечь от голодной смерти оставшуюся часть популяции - в видео Русской службы Би-би-си.