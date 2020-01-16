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Аномально холодные зимы: в Гималаях гибнут яки
Сотни яков погибли от голода в индийских Гималаях во время аномально холодной и снежной зимы прошлого года. В Индии осталось всего 76 тысяч этих редких животных.
Яки – неотъемлемая часть не только экономики, но и культуры северо-восточной Индии. Как пастухи и чиновники стараются уберечь от голодной смерти оставшуюся часть популяции - в видео Русской службы Би-би-си.
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16 января 2020
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