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В Тегеране вспыхнули антиправительственные протесты, после того как власти Ирана признали, что сбили пассажирский лайнер. На улицы вышли студенты местных университетов, а также родственники и знакомые погибших на борту сбитого "боинга".

"Боинг-737" "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту.

Спустя три дня Иран заявил, что самолет сбили по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Это произошло на фоне обострения отношений Ирана и США после убийтсва ирнаского генерала Касема Сулеймани.