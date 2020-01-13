Почувствовали ли американцы себя в большей безопасности после ликвидации Сулеймани?
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Ликвидация Сулеймани: стал ли мир безопаснее? Отвечают американцы

Вице-президент США, Майкл Пенс, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что американцы теперь находятся в большей безопасности.

Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала. Видео

Насколько с ним согласны обычные американские граждане? Би-би-си провела опрос на улацах Вашингтона.

  • 13 января 2020
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