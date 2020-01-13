Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Ликвидация Сулеймани: стал ли мир безопаснее? Отвечают американцы
Вице-президент США, Майкл Пенс, после убийства иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что американцы теперь находятся в большей безопасности.
Сулеймани: весь Иран оплакивает убитого генерала. Видео
Насколько с ним согласны обычные американские граждане? Би-би-си провела опрос на улацах Вашингтона.
-
13 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне