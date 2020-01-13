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Подкаст "Что это было". Мог ли украинский "Боинг" избежать попадания иранской ракеты?
Иран признал ответственность за катастрофу Боинга-737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном. Власти Ирана утверждают, что самолет был сбит по ошибке зенитной ракетой.
Корреспонденты Би-би-си Мария Киселева и Павел Аксенов объясняют, почему военные сбивают гражданские самолеты.
Подкаст "Что это было?" также можно слушать в подкастах Apple, в Overcast, на "Яндекс. Музыке" и на других платформах.
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13 января 2020
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