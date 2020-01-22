Экранизация "Истории Дэвида Копперфилда"
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Английский городок стал местом съемок "Истории Дэвида Копперфилда"

Английский городок Бери-Сент-Эдмундс превратился в съемочную площадку для фильма по мотивам романа Чарльза Диккенса "История Дэвида Копперфилда", который снял шотландский режиссер Армандо Ианнуччи.

Съемки шли в 2018 году.

Ианнуччи, известный по картине "Смерть Сталина", который министерство культуры России в 2018 году лишило прокатного удостоверения.

  • 22 января 2020
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