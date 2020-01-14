Что делать с елкой после праздников? Укрепить речной берег, сделать удобрение, накормить альпак

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По всей Британии после праздников выбрасывают от 7 до 8 миллионов елок ежегодно. В Лондоне их оставляют прямо на улице. Часть елок забирают на переработку.

Будущее без полигонов. Как город победил мусор

Но есть и альтернативы - создание удобрений, укрепление речных берегов, корм для животных. Странные, но проверенные способы переработки елок - в видео русской службы Би-би-си.