Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Что делать с елкой после праздников? Укрепить речной берег, сделать удобрение, накормить альпак
По всей Британии после праздников выбрасывают от 7 до 8 миллионов елок ежегодно. В Лондоне их оставляют прямо на улице. Часть елок забирают на переработку.
Будущее без полигонов. Как город победил мусор
Но есть и альтернативы - создание удобрений, укрепление речных берегов, корм для животных. Странные, но проверенные способы переработки елок - в видео русской службы Би-би-си.
-
14 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне