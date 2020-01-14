Познакомьтесь с Диего, отцом 800 черепашат
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Познакомьтесь с Диего, отцом 800 черепашат

В шестидесятые столетний Диего стал участником программы размножения гигантских черепах на острове Санта-Круз. За это время на острове вылупились две тысячи черепашат.

Теперь Диего отправляется на родину - остров Эспаньола, где 40% черепах его дети.

  • 14 января 2020
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