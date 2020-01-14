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Кадры с авиабазы США, которую бомбил Иран

Би-би-си смогла попасть на авиабазу США в Ираке, которая подверглась ракетному обстрелу Ирана в ночь на 8 января.

Никто из 1500 американских военных на базе не погиб, но комплексу был нанесен значительный ущерб.

Это произошло после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран назвал обстрел соразмерным ответом и самообороной.

Из авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака передает корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль.

  • 14 января 2020
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