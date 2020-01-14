Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Кадры с авиабазы США, которую бомбил Иран
Би-би-си смогла попасть на авиабазу США в Ираке, которая подверглась ракетному обстрелу Ирана в ночь на 8 января.
Никто из 1500 американских военных на базе не погиб, но комплексу был нанесен значительный ущерб.
Это произошло после того, как США убили иранского генерала Касема Сулеймани. Иран назвал обстрел соразмерным ответом и самообороной.
Из авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака передает корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль.
-
14 января 2020
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне